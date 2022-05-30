Тест: Угадайте написание сложных слов, в которых все ошибаютсяКоварный тест ко Дню филолога.
Фоторепортажи
20100 лет со дня рождения Владимира Этуша
12Северная Корея борется с «неизвестной лихорадкой»
23:52 (мск), источник: Газета.Ру

Немецкий генерал Виттман назвал Германию виновной в провалах украинской армии

Бригадный генерал бундесвера Клаус Виттман заявил, что украинская армия недостаточно быстро укрепляется, и ответственна за это Германия.

Источник: AFP 2022

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Welt.

«Если президент Зеленский говорит, что давление увеличивается, то это значит, что ситуация из рук вон плохая», — заявил Виттман.

Он также признал превосходство российской армии по огневой мощи и указал на ее стремительное продвижение в последние дни. Виттман утверждает, что сопротивляемость украинской армии укрепляется в недостаточной мере. По словам генерала, немецкое руководство медлительно при принятии решений и не желает помогать Украине.

Ранее бывший президент Германии Йоахим Гаук, занимавший пост главы государства в 2012—2017 годах, выступил за поставки оружия Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Справка
Сдача «Азовстали». Чем завершились три месяца военной операции на УкраинеДля полного контроля над Донбассом необходимо захватить еще несколько крупных городов, что может занять месяцы, считает эксперт
 Более 80 человек погибли из-за дождей
В Госдуме рассказали, какие законы вступают в силу в России в июне
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь