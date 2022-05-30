23:52 (мск), источник: Газета.Ру
Немецкий генерал Виттман назвал Германию виновной в провалах украинской армии
Бригадный генерал бундесвера Клаус Виттман заявил, что украинская армия недостаточно быстро укрепляется, и ответственна за это Германия.
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Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Welt.
«Если президент Зеленский говорит, что давление увеличивается, то это значит, что ситуация из рук вон плохая», — заявил Виттман.
Он также признал превосходство российской армии по огневой мощи и указал на ее стремительное продвижение в последние дни. Виттман утверждает, что сопротивляемость украинской армии укрепляется в недостаточной мере. По словам генерала, немецкое руководство медлительно при принятии решений и не желает помогать Украине.
Ранее бывший президент Германии Йоахим Гаук, занимавший пост главы государства в 2012—2017 годах, выступил за поставки оружия Украине.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.