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02:42 (мск), источник: ТАСС

ЕС будет готов финансировать восстановление Украины только в обмен на реформы

Необходимы реформы системы управления, повышение независимости судебной системы, борьба с коррупцией, отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Источник: AP 2022

БРЮССЕЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. ЕС будет готов в будущем финансировать восстановление Украины только в обмен на реформы в этой стране. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза.

«ЕС совместно с США намерен разработать путь к привлечению инвестиций на восстановление Украины, но эти инвестиции должны сопровождаться реформами. Реформами системы управления, повышением независимости судебной системы, борьбой с коррупцией, чтобы создать позитивные условия для бизнеса», — сказала она.

Фон дер Ляйен не уточнила, о какой сумме идет речь и когда ЕС и США будут готовы эти деньги предоставить.

Глава Еврокомиссии также отметила, что помимо обсуждения будущих инвестиций на восстановление в ближайшие недели Евросоюз рассмотрит планы выделения экстренной макрофинансовой помощи Киеву. «Мы работаем над особым механизмом экстренной макрофинансовой помощи Украине в размере €9 млрд. Мы будем работать над ним в течение ближайших недель, чтобы решить, как мы можем его реализовать», — сказала фон дер Ляйен.

Ранее Еврокомиссия предложила странам ЕС выпустить евробонды для финансирования этого пакета помощи Украине, однако такой заем под коллективную ответственность государств ЕС на нужды Киева не получил поддержки стран сообщества, что требует от Еврокомиссии теперь придумать альтернативный механизм.

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