В Пентагоне заявили, что США допускают возможность эскалации на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты полагают, что ситуация на Украине может стать еще более серьезной, и поэтому предпринимают шаги, чтобы этого не допустить. Об этом заявил в понедельник председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.
Одним из шагов в этом направлении, по его словам, являются переговоры между американскими и российскими военными. В мае Милли провел телефонный разговор с главой Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым, а шеф Пентагона Ллойд Остин — с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
«Я полагаю, что всегда есть возможность эскалации, нам необходимо ей управлять и оценивать шанс эскалации. Мы этим занимаемся, именно поэтому вы видели министра Остина, который говорит со своим коллегой, а я говорю со своим коллегой, чтобы управлять эскалацией и не допустить разрастания этого в нечто более ужасное, чем есть сейчас», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.