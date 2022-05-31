Херсонская и Запорожская области перешли на российскую связь и интернет

Ранее военно-гражданская администрация Херсонской области обратилась к Москве с просьбой задействовать возможности российских телекоммуникационных компаний для восстановления сотовой связи в регионе.
Помощь херсонские власти попросили в понедельник, после того как украинские военные в ходе обстрелов на линии разграничения перебили кабель телефонной связи, что привело к масштабной аварии на магистральной сети. Без мобильной связи остались абоненты Херсонской и Запорожской областей. До этого в регионах работали как украинские, так и российские сотовые операторы.
«Очередной киевский теракт обрушил связь в Херсонской и Запорожской областях. Россия же сыграла на опережение. На освобожденных территориях уже исключительно российский интернет и связь. По сути это конец украинской пропаганде, башни вранья Зеленского пали», — сказал Крючков.
По его словам, крымчане в своё время уже сталкивались с подобной ситуацией, когда киевские власти в одночасье без предупреждения отключили полуостров от мобильной связи.
«Оглядываясь на опыт Крыма, мы знали, что Украина со временем отключит связь и интернет на освобожденных территориях. И не ошиблись. Поэтому смогли оперативно обеспечить переход на российскую мобильную связь и интернет», — сказал Крючков.
Теперь жителям освобожденных территорий достаточно купить уже поступившие в продажу sim-карты российского оператора, добавил он.
Российские военные взяли под контроль Херсонскую и Запорожскую области в ходе спецоперации на Украине. Власти регионов заявили о планах вхождения в состав России.