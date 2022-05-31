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08:32 (мск), источник: © РИА Новости

Херсонская и Запорожская области перешли на российскую связь и интернет

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая — РИА Новости. Херсонская и Запорожская области перешли на российскую мобильную связь и интернет, сообщил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Источник: © РИА Новости

Ранее военно-гражданская администрация Херсонской области обратилась к Москве с просьбой задействовать возможности российских телекоммуникационных компаний для восстановления сотовой связи в регионе.

Помощь херсонские власти попросили в понедельник, после того как украинские военные в ходе обстрелов на линии разграничения перебили кабель телефонной связи, что привело к масштабной аварии на магистральной сети. Без мобильной связи остались абоненты Херсонской и Запорожской областей. До этого в регионах работали как украинские, так и российские сотовые операторы.

«Очередной киевский теракт обрушил связь в Херсонской и Запорожской областях. Россия же сыграла на опережение. На освобожденных территориях уже исключительно российский интернет и связь. По сути это конец украинской пропаганде, башни вранья Зеленского пали», — сказал Крючков.

По его словам, крымчане в своё время уже сталкивались с подобной ситуацией, когда киевские власти в одночасье без предупреждения отключили полуостров от мобильной связи.

«Оглядываясь на опыт Крыма, мы знали, что Украина со временем отключит связь и интернет на освобожденных территориях. И не ошиблись. Поэтому смогли оперативно обеспечить переход на российскую мобильную связь и интернет», — сказал Крючков.

Теперь жителям освобожденных территорий достаточно купить уже поступившие в продажу sim-карты российского оператора, добавил он.

Российские военные взяли под контроль Херсонскую и Запорожскую области в ходе спецоперации на Украине. Власти регионов заявили о планах вхождения в состав России.

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