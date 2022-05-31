Шольц пообещал создать в Германии самую большую армию в Европе

В ФРГ вскоре появится самая большая конвенциональная армия в Европе, которая станет превосходить численность всех стран альянса НАТО. Создание военной мощи бундесвера пообещал канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете Neue Berliner Redaktionsgesellschaft.
«Германия скоро будет иметь самую большую обычную армию в Европе в рамках НАТО», — заявил Шольц. По его мнению, эта инициатива укрепит безопасность ФРГ и союзников по оборонному блоку. По словам канцлера, Берлин активно помогал Киеву поставками оружия и планирует не прекращать подобную практику в ближайшем будущем.
Ранее бригадный генерал бундесвера в отставке Клаус Виттман заявил, что Германия ответственна за провалы украинской армии. Он допустил, что Берлин уже не столь положительно относится к идее вооружать Украину и ищет для этого отговорки, одной из которых является якобы необходимость починить технику перед отправкой.