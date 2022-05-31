Эмбарго на российский газ не войдет в шестой пакет санкций

«Уже вчера было ясно, я повторю и сегодня — эмбарго на газ обсуждаться не будет, это ясно дал понять и (канцлер Германии. — “Ведомости”) Олаф Шольц С газом все иначе, поэтому эмбарго на газ не будет обсуждаться и в рамках следующего санкционного пакета», — заявил Нехаммер (цитата по «РИА Новости»).
Он пояснил, что в вопросе безопасности энергоснабжения дела с газом обстоят по-другому, нежели с нефтью, которую гораздо легче заменить при отказе от поставок из России.
В него вошло эмбарго на поставки российской нефти, отключение Сбербанка от международной банковской системы SWIFT, запрет трех российских государственных СМИ и санкции в отношении людей, ответственных за «военные преступления на Украине», рассказал глава Совета ЕС Шарль Мишель.
С 1 апреля Россия изменила механизм оплаты поставок газа в недружественные страны и перевела оплату в рубли. После этого несколько компаний отказались закупать российский газ на новых условиях. «Газпром» уже остановил поставки газа в Польшу, Болгарию, Финляндию и Нидерланды, Датская компания Ørsted накануне заявила, что не будет оплачивать газ в рублях.