Патрушев рассказал о самопожертвовании участников спецоперации

Россия преследует цель защитить население Донбасса, избавить Украину от неонацистов и радикальных националистов, отметил Патрушев, выступая во вторник в Казани на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Приволжье.
«При этом мужество, героизм, самопожертвование ополченцев Донецкой и Луганской народных республик и российских военнослужащих свидетельствуют, что правда на нашей стороне», — сказал он, подчеркнув, что цели спецоперации «будут достигнуты».
«Полное игнорирование обоснованных требований России по гарантиям безопасности, планы киевского режима по изменению статуса безъядерной державы и вхождению в НАТО, полученные сведения о подготовке к боевым действиям на Донбассе и нападению на Россию — все эти угрозы вынудили принять упреждающие меры и начать специальную военную операцию», — добавил Патрушев.
По его словам, в ходе спецоперации получены документальные подтверждения таких планов Киева.
«Также получены неопровержимые доказательства финансирования и проведения на Украине военно-биологических программ под контролем иностранных специалистов», — напомнил секретарь Совбеза.