«Шестой пакет (санкций ЕС против России. — Прим. ред.) — очень важный, <…> он позволит отключить от системы SWIFT первый российский банк (Сбербанк. — Прим. ред.) и впервые ввести нефтяное эмбарго», — также добавил он на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, который проходил в Брюсселе 30—31 мая.
Кроме того, глава Евросовета Шарль Мишель предположил, что официальное утверждение состоится в среду или в четверг.
Лидеры ЕС достигли в ночь на вторник политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из России. Как и планировалось, оно затронет только поставки по морю. Для поставок топлива по трубопроводу сделали исключение, «которое должно быть пересмотрено в скором времени». Однако конкретные сроки также не указываются.
Организация ранее неоднократно отрицала, что санкции против России оказывают негативное влияние на глобальную ситуацию с продовольствием, возлагая ответственность исключительно на действия Москвы. В то же время глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия сделала все возможное для урегулирования продовольственной проблемы, в то время как Запад блокирует заход российских судов в свои порты и искусственно провоцирует кризис.
Против Москвы ввели несколько пакетов санкций из-за ситуации на Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.