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18:15 (мск), источник: © РИА Новости

Макрон заявил, что видит эффект от санкций против России

ПАРИЖ, 31 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что из разговора с российским лидером Владимиром Путиным он видит, что от санкций ЕС против России и военной поддержки Киева западными странами есть эффект.

Источник: © РИА Новости

«Я вижу из наших с ним (президентом РФ Владимиром Путиным — ред.) разговоров, что санкции против РФ и военная поддержка Украины имеют эффект. Во-первых, потому, что Украина пользуется большой солидарностью, кроме того, потому, как она противостоит, в том числе, благодаря нашим поставкам вооружений. И да, эффект также есть на российскую экономику и на ее возможности финансировать эту войну», — заявил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, который проходил в Брюсселе 30—31 мая.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика выдерживает санкционный удар достойно.

Страны Запада ввели уже несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Лидеры ЕС достигли в ночь на вторник политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из России. Как и планировалось, эмбарго на нефть и нефтепродукты из России затронет пока только поставки по морю. Для поставок нефти по трубопроводу сделали исключение, «которое должно быть пересмотрено в скором времени». Однако конкретные сроки также не указываются.

Шестой пакет санкций ЕС предусматривает также отключение от SWIFT Сбербанка.

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