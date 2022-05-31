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21:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Минобранауки рекомендовало вузам не участвовать в программе Erasmus+

Минобрнауки рекомендует всем российским образовательным организациям воздержаться от сотрудничества с Евросоюзом и другими странами Европы в рамках программы по обмену студентами и преподавателями Erasmus+. В министерстве также напомнили, что Совет ЕС в апреле уже запретил финансовую и нефинансовую поддержку российский государственных организаций.

Источник: РИА "Новости"

«Минобрнауки России не рекомендует всем образовательным организациям РФ сотрудничество в рамках программы Erasmus+», — сообщили ТАСС в министерстве.

Программа финансировалась ЕС, где, как отметили в ведомстве, уже запрещено оказание поддержки российским государственным или находящимся под контролем государства организациям.

В России в 2021 году был принят закон о просветительской деятельности, который наделил Минобрнауки и Минпросвещения полномочиями лицензировать любые просветительские проекты. В апреле 2021 года глава инициировавшей этот закон комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета России Андрей Климов заявлял, что большие стипендии по программе Erasmus+, которые в Европе предложили выделять студентам из Хабаровска, Красноярска и Владивостока в рамках помощи российской оппозиции, направлены на раскол России. По данным на апрель 2021 года, в программе за шесть лет участвовали 13,2 тыс. российских студентов.

Виктория Колганова

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