Минобранауки рекомендовало вузам не участвовать в программе Erasmus+

«Минобрнауки России не рекомендует всем образовательным организациям РФ сотрудничество в рамках программы Erasmus+», — сообщили ТАСС в министерстве.
Программа финансировалась ЕС, где, как отметили в ведомстве, уже запрещено оказание поддержки российским государственным или находящимся под контролем государства организациям.
В России в 2021 году был принят закон о просветительской деятельности, который наделил Минобрнауки и Минпросвещения полномочиями лицензировать любые просветительские проекты. В апреле 2021 года глава инициировавшей этот закон комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета России Андрей Климов заявлял, что большие стипендии по программе Erasmus+, которые в Европе предложили выделять студентам из Хабаровска, Красноярска и Владивостока в рамках помощи российской оппозиции, направлены на раскол России. По данным на апрель 2021 года, в программе за шесть лет участвовали 13,2 тыс. российских студентов.