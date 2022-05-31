Губернатор заступился за директора после «танца-пародии» учеников

Руководитель екатеринбургской школы Любовь Кулева, в которой ученики на конкурсе исполнили «неоднозначный танец», не будет наказана или уволена. Об этом на своей странице «ВКонтакте» заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
«Парни станцевали неоднозначный танец. Мне он не по душе, такие “пародии” мне совсем не близки. Но это была шутка. А шутить, пусть и плохо, у нас в стране не запрещено», — написал губернатор, отметив, что не допустит увольнения или иного наказания директора лицея № 12 Любови Кулевой.
«А им я доверяю гораздо больше, чем телеведущему [Владимиру] Соловьеву, которому в очередной раз что-то не понравилось в нашем городе», — добавил губернатор.
Ранее Соловьев раскритиковал школу из-за танца выпускников. «То не школа в Содоме, это Екатеринбург. Лицей № 12 давно к этому готовился: в 2019 году он получил специальный приз “Ельцин-центра”, а школьникам ежегодно дают уроки толерантности», — сказал телеведущий.
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Танец был исполнен 12 мая в рамках конкурса «Танцевальная галактика», приуроченного к Международному дню танца. На кадрах молодые люди тверкают, а под конец скидывают футболки и продолжают выступление в портупеях.
Как объяснили представители школы, танец являлся пародией. Ученики гиперболизировали то, что им кажется смешным в современной хореографии, пишет сайт Е1. В мэрии заявили изданию, что с администрацией школы и учителями провели профилактическую беседу и инструктаж, а для учеников провели классный час.
В конце апреля Соловьев в эфире своей программы назвал Екатеринбург центром «мерзотной либероты». В ответ Куйвашев посоветовал телеведущему «следить за языком». Соловьев прокомментировал его реакцию в эфире своей программы, заявив: «Ты мне стрелку что ли забиваешь, губернатор?» В середине мая городская дума Екатеринбурга направила обращение в городскую прокуратуру с просьбой проверить слова ведущего.