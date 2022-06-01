Белый дом снова обвинил Путина в рекордном росте цен на бензин в США

Подорожание горючего, разогнавшее инфляцию до 40-летних максимумов, администрация считает следствием конфликта на Украине и не видит в нем своей вины.
«Когда мы говорим о нынешних ценах на бензин, это действительно подорожание Путина… Тот факт, что мы наблюдаем рост цен примерно на 60 процентов за последние несколько месяцев, связан с наращиванием (сил)», — сказала Жан-Пьер на брифинге для СМИ.
США сами отказались от закупок нефти в России на фоне спецоперации на Украине и приветствовали аналогичное решение, которое приняли ранее страны Евросоюза.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.