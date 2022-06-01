Доступ к системе проверки мобильных номеров получат силовики и коллекторы

«Ъ» ознакомился с доработанной версией законопроекта по созданию единой информационной системы проверки сведений об абонентах операторов связи. ЦБ направил ее председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову 29 апреля (письмо есть в распоряжении «Ъ»). Система должна сделать номер телефона полноценным идентификатором получателя финансовых услуг.
Из проекта следует, что пользователями базы, помимо ЦБ, Росфинмониторинга, коммерческих банков, а также операторов платежных систем, станут силовые ведомства, бюро кредитных историй, операторы связи и коллекторы.
Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 20 июля 2018 года группой депутатов во главе с Аксаковым, принят в первом чтении 5 марта 2019 года. Его основная цель — упрощение идентификации клиентов банков с помощью номера телефона, а также борьбы с телефонным мошенничеством. Предоставление сведений из базы будет платным. Операторов связи законопроект обязывает подключиться к ЕИС ПСА, проводить проверки данных в своих базах и вносить в них изменения, связанные с использованием номеров.
В пресс-службе ЦБ «Ъ» подтвердили, что законопроект дорабатывается ко второму чтению в Госдуме при участии регулятора и других заинтересованных ведомств, в том числе в части перечня пользователей ЕИС ПСА.
Очень часто мы слышим жалобы людей, что их «достают» коллекторы, разыскивая должника, который не имеет к ним отношения. Сами коллекторы говорят, что, если бы могли проверить данные об абоненте, подобные ситуации прекратились бы.
Анатолий Аксаковпредседатель комитета Госдумы по финансовому рынку, 11 марта 2019 года (цитата asros.ru)
Между тем Роскомнадзор создает собственную систему для борьбы с рынком серых сим-карт и телефонных мошенничеств. Согласно поправкам к закону «О связи», принятым в декабре 2020 года, все корпоративные клиенты мобильных операторов должны зарегистрировать конечных пользователей в ЕСИА портала госуслуг. Роскомнадзор контролирует исполнение требований, собирая и анализируя данные об абонентах.
В Минцифры не считают, что ЕИС ПСА будет дублировать функционал системы Роскомнадзора, поскольку не предполагает обработку персональных данных: все запросы и ответы будут направляться в зашифрованном виде. «Госорган или банк, который отправил запрос в систему, сможет узнать, оформлен этот номер на абонента или нет», — пояснили в министерстве.
В ВТБ считают, что наличие отдельной базы будет полезно для банков, если к ней подключатся все операторы связи, передавая данные не только о владельце сим-карты, но и о риск-событиях — например, факте диалога клиента с мошенником, незаконном подключении переадресации смс или других ситуациях.
Но сами операторы связи против подключения к ЕИС ПСА.
Сейчас они обмениваются информацией с банками по прямым договорам, которые не предусматривают передачу персональных данных. Создание посредника избыточно и порождает риски компрометации сведений об абонентах, считают в Tele2. Подключение к системе потребует затрат, что в нынешних условиях крайне нежелательно, добавили в компании. «Вымпелком» и «МегаФон» также не видят необходимости в появлении посредника. Перечень информации, передаваемой посредством ЕИС ПСА, необоснованно широк, согласны в «МегаФоне».
Речь идет, в частности, о сведениях из внутренних антифрод-систем операторов, поясняет гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. Это приведет к значительным затратам операторов на создание стандартного интерфейса для такого взаимодействия, подтверждает он. Также Казарян полагает, что из списка пользователей системы стоит исключить силовиков и коллекторов: «У органов следствия уже есть механизмы взаимодействия с операторами, а коллекторы не заручаются согласием клиентов на доступ к их данным».
Анастасия Гаврилюк, Ольга Шерункова
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