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05:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Байден назвал целью США на Украине демократизацию и «защиту от нового нападения»

Цель США в конфликте на Украине проста: она заключается в том, чтобы эта страна стала демократической и способной защититься от нового нападения, заявил американский президент Джо Байден. При этом Вашингтон не желает войны с Москвой, отметил он. Байден подчеркнул, что если силы НАТО не будут подвергаться нападению, то США не будут напрямую вмешиваться в конфликт на Украине.

Источник: Reuters

«Мы действовали быстро, чтобы послать Украине значительное количество вооружений и боеприпасов, чтобы она могла сражаться на поле боя и занимать самую сильную позицию за столом переговоров. Именно поэтому я решил, что мы предоставим украинцам более продвинутые ракетные системы и боеприпасы, которые позволят им более точно наносить удары по ключевым целям на полях сражений на Украине», — написал американский президент в своей статье для газеты New York Times.

Байден убежден, что «свободный мир и другие страны во главе с США встали на сторону Украины, оказывая беспрецедентную военную, гуманитарную и финансовую поддержку».

«Американцы будут придерживаться курса с украинским народом, потому что мы понимаем, что свобода не является бесплатной. Это то, что мы всегда делали, когда враги свободы пытались запугивать и угнетать невинных людей, и это то, что мы делаем сейчас. Владимир Путин не ожидал такой степени единства или силы нашего ответа. Он ошибался. Если он ожидает, что мы дрогнем или сломаемся в ближайшие месяцы, он в равной степени ошибается», — добавил глава государства.

Он заверил, что пока США и их союзники не не подвергаются нападению, то американская сторона не намерена напрямую вступать в это конфликт «ни посредством отправки американских войск для сражения на Украине, ни посредством нападения на российские вооруженные силы». Байден также подтвердил отсутствие у США планов оказывать давление на Украину, чтобы она пошла на уступки России.

Накануне Джо Байден заявил, что его страна не будет поставлять Украине ракеты, способные ударить по России. В Госдепе сообщили, что США не намерены поставлять Украине оружие для применения за пределами поля боя, однако Вашингтон изучает варианты поставок Украине вооружений, способные помочь украинской армии.

Ксения Аскерова

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