СМИ: Белый дом в США столкнулся с волной увольнений темнокожих сотрудников

Как отмечает издание, действующие сотрудники связывают уход темнокожих работников со слабой поддержкой начальства, небольшими шансами на продвижение по службе.
«Они привлекли массу темнокожих для начала, даже не создав инфраструктуры, чтобы удержать их или помочь им добиться успеха… Если нет четкой инфраструктуры того, как добиться успеха, вы становитесь таким же невидимым в этом пространстве, как если бы вас там не было», — заявил один из чиновников.
Среди причин некоторые также отмечают невысокий уровень зарплат, из-за чего темнокожих сотрудников сложно сохранить в городе с высокой стоимостью жизни.
«Зарплата в Белом доме традиционно не очень высока, и многие темнокожие на этих должностях не из богатых семей», — сказал один из служащих.
По словам неназванных чиновников, волна увольнений была такой явной, что некоторые стали называть явление Blaxit — от английских слов «чернокожий» (black) и «уход» (exit), что является отсылкой к Brexit.
Президент США Джо Байден после избрания обещал собрать самый «пестрый» кабинет в истории страны, администрацию, которая должна стать лицом и отражением Америки.