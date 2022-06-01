Турчак рассказал, когда откроются филиалы «Единой России» в Донбассе

«Пока это самостоятельные государства. По закону о политических партиях “Единая Россия” там филиалы или республиканские отделения открывать не может. Но, как только они войдут в состав нашей страны, безусловно, там будут отделения не только “Единой России”. И другие парламентские партии также смогут открыть там свои региональные отделения. Пока у нас там действуют, скажем так, представительства, на базе которых развернута гуманитарная работа. Мы не занимаемся политикой, мы людям помогаем», — сказал Турчак в интервью РИА Новости.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.