Запорожские власти выразили надежду на превращение в российский округ

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сказал в интервью РИА Новости, что Херсонская область, Донбасс войдут в состав России, в этом нет сомнений. То же самое будет с Запорожской областью.
«Кроме как с Российской Федерацией, мы свое будущее не видим», — сказал Балицкий в эфире Первого канала. «Надеюсь, что мы будем федеральным округом Российской Федерации», — добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.