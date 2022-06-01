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13:49 (мск), источник: Ведомости

Шольц обещал поставить на Украину системы ПВО IRIS-T

Германия в ближайшие недели поставит Киеву современные системы противовоздушной обороны IRIS-T, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в Бундестаге.

Источник: Reuters

«В ближайшие недели мы осуществим дальнейшие поставки оружия. К примеру, правительство решило поставить системы IRIS-T — это самая современная система противовоздушной обороны из тех, которыми располагает ФРГ», — сообщил Шольц (цитата по ТАСС).

Также на Украину поставят современную радиолокационную станцию и 12 гаубиц PzH 2000. Украинские солдаты учатся применять их, курс закончится через несколько дней, отметил канцлер.

Представитель Минобороны Германии позднее рассказал, что в резерве бундесвера нет ракет ПВО и радара слежения, которые Шольц пообещал Украине. Поставки Киеву могут идти напрямую от военно-промышленного комплекса, передают «РИА Новости».

18 мая Минобороны Германии сообщило, что ФРГ в рамках «кругового обмена» поставит Чехии 15 танков Leopard 2 A4 за оказание военной помощи Украине. Подобная схема была согласована с Грецией.

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