Кремль заявил, что поставки оружия Киеву только «подливают масла в огонь»

Потенциальные поставки американских ракетных систем залпового огня (РСЗО) Киеву не способствуют возобновлению мирных переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает «РИА Новости».
«Мы считаем, что США целенаправленно и старательно подливают масла в огонь, США, очевидно, действительно придерживаются линии о том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца», — сказал Песков, пояснив, что поставки вооружений «не способствуют пробуждению у украинского руководства желания возобновлять мирные переговоры». По его словам, Москва относится к планам США негативно.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина призывает поставить ей оружие большой дальности в защитных целях, а не для того, чтобы атаковать цели в России.
Комментируя слова Зеленского, Песков пояснил, что Москва этим обещаниям не верит. «Для того, чтобы доверять, нужно иметь опыт случаев, когда данные обещания сдерживались. К сожалению, такой опыт отсутствует напрочь», — пояснил Песков.
Ранее высокопоставленный представитель американской администрации президента США Джо Байдена сообщил, что Украина получит реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), сообщало агентство Reuters. По его словам, эти системы будут использоваться украинцами «для отражения наступления российских войск на украинской территории». При этом 30 мая сам Джо Байден говорил журналистам, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, которые могут достичь территории России.
После слов президента США газета The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщала, что администрация США не исключает поставки Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО), однако передача ракет большой дальности не рассматривается.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в случае отказа США поставлять реактивные системы залпового огня (РСЗО) Киеву Украина может устроить «образцово-показательную истерику». «Есть высокоточные дальнобойные ракеты типа ATACMS, вот они летят на 300 км почти и очень точно попадают, есть обычные кассетные неуправляемые ракеты, которые летят на 70 км. Это аналог “Смерча” и “Урагана”. Нам хватит с головой и 70 [км]», — пояснил Арестович.