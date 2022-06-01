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21:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Блинкен: бои на Украине продлятся еще долго

Власти США не видят признаков скорого окончания конфликта и считают, что боевые действия могут продлиться «еще много месяцев». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Источник: РИА "Новости"

«Мы не можем предсказать, как и когда это разрешится. По нашим лучшим оценкам на сегодняшний день, данный конфликт продлится еще много месяцев. Опять же, все может завершиться уже завтра, если Россия примет решение прекратить агрессию», — сказал Блинкен на брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне (цитата по «РИА Новости»).

Блинкен также заявил, что по мере развития военного конфликта на Украине США хотят гарантировать, что у Киева будет необходимое оружие для защиты от России.

Мы также хотим убедиться, что Россия ощутит на себе давление со стороны максимально возможного числа стран, чтобы положить конец этой агрессии.

Энтони Блинкен

26 мая глава МИД Украины заявил, что ситуация на востоке страны «еще хуже, чем о ней говорят» и сейчас Киев нуждается в тяжелом вооружении. Сегодня, 1 июня, президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине, куда вошли реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. 21 мая президент США подписал закон о выделении дополнительной финансовой помощи Украине на рекордную сумму в $40 млрд. С 24 февраля американские власти уже выделили Киеву $3,8 млрд.

Анастасия Ларина

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