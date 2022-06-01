Блинкен: бои на Украине продлятся еще долго

«Мы не можем предсказать, как и когда это разрешится. По нашим лучшим оценкам на сегодняшний день, данный конфликт продлится еще много месяцев. Опять же, все может завершиться уже завтра, если Россия примет решение прекратить агрессию», — сказал Блинкен на брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне (цитата по «РИА Новости»).
Блинкен также заявил, что по мере развития военного конфликта на Украине США хотят гарантировать, что у Киева будет необходимое оружие для защиты от России.
26 мая глава МИД Украины заявил, что ситуация на востоке страны «еще хуже, чем о ней говорят» и сейчас Киев нуждается в тяжелом вооружении. Сегодня, 1 июня, президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине, куда вошли реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. 21 мая президент США подписал закон о выделении дополнительной финансовой помощи Украине на рекордную сумму в $40 млрд. С 24 февраля американские власти уже выделили Киеву $3,8 млрд.