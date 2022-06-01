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1 июня, источник: Московский комсомолец

Турция попросила ООН изменить название страны в документах

Власти Турции обратились в Организацию Объединенных Наций (ООН) с просьбой об официальном изменении названия страны на иностранных языках.

Источник: Reuters

Соответствующее письмо министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу было направлено генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

В Анкаре настаивают, чтобы Турция в документах называлась Türkiye. Это написание названия страны Чавушоглу в своем письме назвал брендом. В соответствии с письмом турецкого МИД, название Türkiye необходимо использовать на всех форумах и в официальных документах, в которых упоминается Турция.

Английское название страны Turkey в Анкаре считают неблагозвучным. Это объясняется тем, что в английском языке это слово означает индейку.

Игорь Мартов

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