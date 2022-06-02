Россиянам стало проще расплачиваться в Турции Еще один турецкий банк подключился к приему банковских карт российской платежной системы "Мир"
Фоторепортажи
12Северная Корея борется с «неизвестной лихорадкой»
77 интересных фактов о Дне Черноморского флота ВМФ России
01:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Название Турции изменилось

Организация Объединенных Наций (ООН) одобрила просьбу министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о смене названия страны на иностранных языках. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Источник: AP 2022

Название Турции в международных и официальных документах изменилось с Turkey на Türkiye. С соответствующим прошением глава МИД страны обратился к генсеку ООН Антониу Гутерришу. Его официальный представитель Стефан Дюжаррик заявил о получении письма и добавил, что изменения вступили в силу с момента получения заявления.

«Процесс, который мы начали под руководством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана для повышения престижа бренда нашей страны, подходит к концу», — подчеркнул Чавушоглу.

По данным Anadolu, Анкара захотела изменить название страны из-за неблагозвучности. Кроме того, в английском языке «Turkey» — это «индейка».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Вступил в силу закон о единственном президенте в России
В России выросли пенсии неработающим пенсионерам
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь