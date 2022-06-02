Глава МИД Молдавии заявил о прекращении политического диалога с Россией

«С момента военных действий на Украине политический диалог с Россией практически прерван. Но диалог продолжается на дипломатическом уровне. Посольство России продолжает свою работу в Молдавии, мы обмениваемся сообщениями. Есть взаимодействие госсекретаря с послом РФ. Это параметры наших отношений с Россией на данный момент», — сказал министр в эфире телеканала TVR (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, последние контакты политиков двух стран — «несколько визитов в Москву» со стороны него самого, вице-премьера Андрея Спыну и бывшего вице-премьера по реинтеграции Владислава Кульминского осенью прошлого года.
На фоне российской военной операции на Украине власти нейтральной по Конституции Молдавии, по сути, приостановили свою работу в ключевых органах Содружества Независимых Государств (СНГ), таких как Совет глав государств, Совет глав правительств и Совет министров иностранных дел. Так, представителей республики не было на заседании министров иностранных дел стран Содружества, которое состоялось 13 мая в Душанбе.
Президент Молдавии Майя Санду ранее призвала мировое сообщество поддержать требование Кишинева о выводе российских войск из Приднестровья, так как их нахождение в регионе, по ее мнению, является нарушением нейтралитета. После заявления главы МИД Великобритании Лиз Трасс о том, что НАТО обсуждает поставку оружия Молдавии для ее соответствия стандартам альянса, Санду сообщила, что страна все еще заинтересована в продолжении сотрудничества в рамках СНГ.