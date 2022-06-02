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08:30 (мск), источник: © РИА Новости

Песков заявил об отсутствии контактов между Кремлем и Белым домом

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Любое взаимодействие между Кремлем и Белым домом практически прекратилось, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Можно сказать, что нет, сейчас нет. Сейчас все контакты фактически отсутствуют», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как отметил накануне посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков, возможности достижения компромиссов с США во всех многосторонних структурах свелись к минимуму после 24 февраля из-за позиции Вашингтона и его союзников.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

США и другие страны после начала российской спецоперации ввели несколько масштабных пакетов санкций. От этих ограничений сильно пострадали сами Штаты: там резко выросли цены на топливо, инфляция достигла пиковых значений, а в магазинах начались перебои с некоторыми категориями товаров. Все это отразилось и на рейтингах президента Джо Байдена, чья популярность среди сограждан в последние месяцы регулярно обновляет антирекорды.

Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.

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