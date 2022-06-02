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12:13 (мск), источник: © РИА Новости

КПРФ передаст мандат Рашкина Анастасии Удальцовой

МОСКВА, 2 июня — РИА Новости. КПРФ приняла решение передать вакантный мандат ранее осужденного экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина супруге координатора движения «Левый фронт» Анастасии Удальцовой, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы фракции КПРФ Александр Ющенко.

Источник: РИА "Новости"

«Было принято решение укрепить фракцию представителями “Левого фронта” и передать мандат Анастасии Удальцовой», — рассказал он.

Как напомнил политик, Удальцова участвовала на выборах в Госдуму в 2021 году. «Принимая такое решение, президиум исходил из того, что ее представление в Госдуме будет способствовать той справедливости с учетом волеизъявления граждан, которые поддержали ее на выборах», — добавил Ющенко.

Госдума на пленарном заседании 25 мая лишила депутата от КПРФ Рашкина мандата в связи с вступлением в силу в отношении него обвинительного приговора Калининского районного суда Саратовской области по делу о незаконной охоте. Депутат был приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, суд также запретил депутату два года охотиться.

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