КПРФ передаст мандат Рашкина Анастасии Удальцовой

«Было принято решение укрепить фракцию представителями “Левого фронта” и передать мандат Анастасии Удальцовой», — рассказал он.
Как напомнил политик, Удальцова участвовала на выборах в Госдуму в 2021 году. «Принимая такое решение, президиум исходил из того, что ее представление в Госдуме будет способствовать той справедливости с учетом волеизъявления граждан, которые поддержали ее на выборах», — добавил Ющенко.
Госдума на пленарном заседании 25 мая лишила депутата от КПРФ Рашкина мандата в связи с вступлением в силу в отношении него обвинительного приговора Калининского районного суда Саратовской области по делу о незаконной охоте. Депутат был приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, суд также запретил депутату два года охотиться.