Зеленский: Россия заняла пятую часть территории Украины

«Нам приходится защищаться почти от всей российской армии. В этой агрессии задействованы все боеспособные российские воинские формирования», — заявил президент Украины, выступая в парламенте Люксембурга по видеосвязи (цитата по Reuters).
15 марта Минобороны сообщило о взятии под полный контроль всей территории Херсонской области, а также города Балаклея в Харьковской области. Ранее сообщалось о взятии под контроль Мелитополя, Бердянска, Васильевки (Запорожская область), аэродрома Чернобаевка под Херсоном, Энергодара и Запорожской АЭС. 24 марта в Минобороны сообщили о взятии под контроль Изюма Харьковской области и села Каменка Изюмского района. 20 мая глава Минобороны Сергей Шойгу доложил о взятии Мариуполя. 28 мая в ведомстве сообщили о взятии города Красный Лиман.