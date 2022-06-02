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15:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Зеленский: Россия заняла пятую часть территории Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска заняли 20% территории Украины. По словам Зеленского, длина линии фронта превышает тысячу километров.

Источник: Reuters

«Нам приходится защищаться почти от всей российской армии. В этой агрессии задействованы все боеспособные российские воинские формирования», — заявил президент Украины, выступая в парламенте Люксембурга по видеосвязи (цитата по Reuters).

Владимир Зеленский также сказал, что, несмотря на то что Россия заняла 20% территории Украины, в Киеве видят возможности для «переломного момента».

15 марта Минобороны сообщило о взятии под полный контроль всей территории Херсонской области, а также города Балаклея в Харьковской области. Ранее сообщалось о взятии под контроль Мелитополя, Бердянска, Васильевки (Запорожская область), аэродрома Чернобаевка под Херсоном, Энергодара и Запорожской АЭС. 24 марта в Минобороны сообщили о взятии под контроль Изюма Харьковской области и села Каменка Изюмского района. 20 мая глава Минобороны Сергей Шойгу доложил о взятии Мариуполя. 28 мая в ведомстве сообщили о взятии города Красный Лиман.

Если судить по информации из открытых источников, только Харьковская и Запорожская область вместе составляют 10% суммарной площади Украины (без Крыма, но с ЛНР и ДНР), или 59 тыс. кв. км из 576 тыс. кв. км.

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Анастасия Ларина

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