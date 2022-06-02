Матвиенко: переговоры России с Украиной возможны лишь с учетом российских условий

«Переговоры возможны только с учетом наших условий, которые мы определили, и неизменности этих условий. Готовность к переговорам не означает, что мы будем уговаривать Украину, нет», — сказала Матвиенко, отвечая на вопрос ТАСС.
«[Если] будет у них воля, наконец-то они, может быть, избавятся от абсолютного внешнего управления, осознают все, что произошло, и на тех условиях, которые сформулировала Россия, такой переговорный процесс возможен. Посмотрим, как будут вести себя на Украине, мы не форсируем, не настаиваем. Мы заявили лишь о своей готовности, но на тех условиях, которые мы сформулировали», — добавила она.
По словам спикера СФ, в противном случае никакие переговоры невозможны.
Ранее в офисе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что он провел в понедельник телефонные разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Как заявили в Анкаре, Эрдоган поднял вопрос о возможности организации встречи между представителями России и Украины с участием ООН в Стамбуле.
Российско-украинские переговоры ведутся с 28 февраля. Несколько встреч состоялось в Белоруссии, затем стороны продолжили общение по видеосвязи. 29 марта в Стамбуле прошел очный раунд переговоров. 12 апреля Путин заявил журналистам, что Киев, отойдя от достигнутых на переговорах в Турции договоренностей, завел этот процесс в тупик. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков 20 апреля заявил, что Москва передала Киеву проект документа о соглашениях с четкими формулировками и ожидает ответа. Лидеры России и Украины в ходе переговорного процесса не встречались.