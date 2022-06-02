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21:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно об отъезде Касьянова из России

Председатель Партии народной свободы (ПАРНАС) Михаил Касьянов уехал из России. Об этом РИА Новости сообщил член бюро политсовета партии Константин Мерзликин.

Источник: Reuters

По его словам, пока неизвестно, когда политик собирается вернуться. Куда уехал Касьянов — также не сообщается.

Ранее 2 июня сообщалось, что основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский покинул Россию. Позднее политик ответил на сообщения о своем отъезде из России словами Владимира Высоцкого. «Не волнуйтесь — я не уехал. И не надейтесь — не уеду», — подчеркнул он.

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