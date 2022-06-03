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03:11 (мск), источник: Life.ru

Байден призвал запретить штурмовые винтовки

Президент США Джо Байден высказался в пользу ужесточения контроля за оборотом огнестрельного оружия в стране. Он заявил, что вторая поправка к Конституции США, гарантирующая право владеть таким оружие, — не абсолют. Американский лидер выступил с соответствующим обращением к гражданам.

Источник: Reuters

Так, по мнению Байдена, в стране нужно запретить оборот штурмового оружия — именно штурмовые автоматические винтовки часто используют злоумышленники, расстреливающие мирных американцев. Также президент США предлагает наложить запрет на магазины высокой ёмкости, предназначенные для таких винтовок.

«Нам нужно запретить штурмовое оружие и магазины высокой емкости. А если мы не можем запретить штурмовое оружие, то нам надо поднять возраст, с которого его можно покупать, с 18 лет до 21 года», — сказал президент США.

Лайф рассказывал, что только в последнее время в США было совершено несколько нападений на граждан с использованием огнестрельного оружия. Так, накануне три человека стали жертвами стрельбы в больнице города Талса. Перед этим была открыта стрельба в техасской школе, где было убито 20 человек, прежде всего дети. А за несколько дней до этого 18-летний убил десять человек в супермаркете в городе Буффало.

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