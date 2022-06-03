Байден призвал запретить штурмовые винтовки

Так, по мнению Байдена, в стране нужно запретить оборот штурмового оружия — именно штурмовые автоматические винтовки часто используют злоумышленники, расстреливающие мирных американцев. Также президент США предлагает наложить запрет на магазины высокой ёмкости, предназначенные для таких винтовок.
«Нам нужно запретить штурмовое оружие и магазины высокой емкости. А если мы не можем запретить штурмовое оружие, то нам надо поднять возраст, с которого его можно покупать, с 18 лет до 21 года», — сказал президент США.
Лайф рассказывал, что только в последнее время в США было совершено несколько нападений на граждан с использованием огнестрельного оружия. Так, накануне три человека стали жертвами стрельбы в больнице города Талса. Перед этим была открыта стрельба в техасской школе, где было убито 20 человек, прежде всего дети. А за несколько дней до этого 18-летний убил десять человек в супермаркете в городе Буффало.