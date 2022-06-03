В Тихом океане начались учения ВМФ России

Руководит маневрами командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц. Корабельные группы вместе с морской авиацией отработают поиск подлодок условного противника, организацию противовоздушной обороны кораблей, выполнят учебно-боевые упражнения по надводным и воздушным целям. Также они отработают «вопросы организации материально-технического обеспечения», рассказали в министерстве.
В учениях принимают участие корабль управления «Маршал Крылов», фрегат «Маршал Шапошников», большие и малые противолодочные корабли, корветы, тральщики, ракетные катера и суда обеспечения.
В прошлый раз учения ВМФ РФ проводились в середине февраля. Они прошли в Средиземном, Северном, Охотском морях, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. В учениях приняли участие более 140 кораблей и свыше 10 тыс. военных.