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05:21 (мск), источник: Коммерсантъ

В Тихом океане начались учения ВМФ России

В учениях Тихоокеанского флота задействованы более 40 боевых кораблей и судов обеспечения, а также 20 самолетов и вертолетов. Учения в акватории Тихого океана продлятся до 10 июня, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Руководит маневрами командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц. Корабельные группы вместе с морской авиацией отработают поиск подлодок условного противника, организацию противовоздушной обороны кораблей, выполнят учебно-боевые упражнения по надводным и воздушным целям. Также они отработают «вопросы организации материально-технического обеспечения», рассказали в министерстве.

В учениях принимают участие корабль управления «Маршал Крылов», фрегат «Маршал Шапошников», большие и малые противолодочные корабли, корветы, тральщики, ракетные катера и суда обеспечения.

В прошлый раз учения ВМФ РФ проводились в середине февраля. Они прошли в Средиземном, Северном, Охотском морях, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. В учениях приняли участие более 140 кораблей и свыше 10 тыс. военных.

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