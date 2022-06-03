Сенатор заявил об угрозе возле границ России из-за поставок оружия Киеву

«Послушал эмоциональную речь (президента США Джо) Байдена по случаю убийства 19 детей и 2 учителей в техасской школе. Жуткое, трагическое событие. Снова американцы повели речь об ужесточении законодательства по контролю за приобретением оружия», — написал политик в своем Telegram-канале.
По мнению сенатора, это типичный случай двойных стандартов. «Причем в данном случае речь идет о возможности стратегической беды вблизи российских границ. Это должно настораживать всех думающих государственных деятелей как в США, так и во всем мире», — подчеркнул он.
Карасин полагает, что американцам пора принять «освежающий душ» и задуматься, куда вся эта «стратегия» может завести мировое сообщество. «Пока этот вопрос остается без внятного ответа», — отметил он.