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11:24 (мск), источник: Коммерсантъ

ЕС ввел шестой пакет санкций против России

Евросоюз опубликовал новый, шестой пакет санкций против России. Они предполагают отказ стран ЕС от импорта российской нефти в течение шести месяцев и отказ от импорта нефтепродуктов в течение восьми месяцев.

Источник: AP 2022

Кроме того, новые ограничения включают в себя отключение от SWIFT:

Также приостанавливается вещание в ЕС еще трех российских госканалов:

  • «РТР-Планета»,
  • «Россия-24»,
  • «ТВ Центр».

В рамках шестого пакета санкций ЕС расширяет список лиц и организаций, попавших под экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. В список включили как российские, так и белорусские компании.

Также ЕС расширяет перечень товаров и технологий, которые могут способствовать совершенствованию сектора обороны и безопасности России. В него вошли 80 химикатов, которые могут быть использованы для производства химического оружия.

В шестом пакете санкций Евросоюз запрещает предоставление России бухгалтерских, пиар- и консультационных услуг, а также предоставление ей облачных сервисов.

Кроме того, вводятся новые персональные ограничения. В черный список попали люди, ответственные за военные преступления, бизнесмены, чиновники и члены их семей, а также компании, задействованные в сфере обороны, и финансовая организация.

В заявлении Совета Европы сказано, что юридический документ будет опубликован позже в официальном журнале ЕС. Тогда же будет обнародован список лиц, попавших под персональные санкции. Ограничения могут вступить в силу после публикации документа.

Шестой пакет антироссийских санкций был согласован 30 мая, а утвердили его 2 июня. Этому предшествовал длительный процесс обсуждений — ряд стран ЕС выступили против эмбарго на российскую нефть из-за сильной зависимости от нее. В частности, шестой пакет ограничений активно блокировала Венгрия.

Справка
Евросоюз согласовал частичное эмбарго на нефть из России. Что это значитКак ограничения могут повлиять на Россию и мировой рынок нефти, разбирался РБК.

Дарья Эрозбек

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