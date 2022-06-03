ЕС ввел шестой пакет санкций против России

Кроме того, новые ограничения включают в себя отключение от SWIFT:
Также приостанавливается вещание в ЕС еще трех российских госканалов:
В рамках шестого пакета санкций ЕС расширяет список лиц и организаций, попавших под экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. В список включили как российские, так и белорусские компании.
Также ЕС расширяет перечень товаров и технологий, которые могут способствовать совершенствованию сектора обороны и безопасности России. В него вошли 80 химикатов, которые могут быть использованы для производства химического оружия.
В шестом пакете санкций Евросоюз запрещает предоставление России бухгалтерских, пиар- и консультационных услуг, а также предоставление ей облачных сервисов.
В заявлении Совета Европы сказано, что юридический документ будет опубликован позже в официальном журнале ЕС. Тогда же будет обнародован список лиц, попавших под персональные санкции. Ограничения могут вступить в силу после публикации документа.
Шестой пакет антироссийских санкций был согласован 30 мая, а утвердили его 2 июня. Этому предшествовал длительный процесс обсуждений — ряд стран ЕС выступили против эмбарго на российскую нефть из-за сильной зависимости от нее. В частности, шестой пакет ограничений активно блокировала Венгрия.