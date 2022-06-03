Захарова: украинские неонацисты применяют оружие США против гражданского населения

«Украинские неонацисты активно применяют поставляемое США и под нажимом США оружие против гражданского населения и не считаются с жизнями мирных жителей и, что самое страшное, детей и подростков», — отметила она.
Вашингтон обязан отреагировать на факты применения поставляемых США на Украину вооружений против гражданских лиц, заявила Захарова, добавив, что в Москве рассчитывают «услышать правду».
«При обстрелах [по Донбассу] использовались крупнокалиберные дальнобойные орудия, на месте найдены осколки с американской маркировкой, — отметила она. — Именно такие вооружения Запад с недавних пор стал поставлять Киеву, цинично мотивируя это якобы оборонительными нуждами Вооруженных сил Украины. Очень надеюсь на то, что сегодня Пентагон и Госдепартамент смогут это прокомментировать и мы услышим правду, а не заявления, будто они не располагают информацией о том, что поставляемое оружие не нацелено на гражданское население и детей».