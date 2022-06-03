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14:52 (мск), источник: © РИА Новости

В МИД предложили не рассуждать о возможности встречи Путина и Зеленского

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Сейчас рассуждать о встрече президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского нет смысла даже теоретически, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

«Честно говоря, я не вижу сейчас смысла даже теоретически рассуждать об этом вопросе (встречи Путина и Зеленского)», — сказала она в ходе брифинга. Захарова добавила, что Россия благодарна всем, кто предлагает свою посредническую роль. «Но заниматься сейчас просто рассуждениями, не имея никакой фактологии, я просто бы не стала», — подчеркнула она.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

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