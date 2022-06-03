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15:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Лукашенко считает, что у России нет планов по захвату Украины

По мнению белорусского президента Александра Лукашенко, у российской армии и Владимира Путина нет планов по захвату Украины. Как считает Лукашенко, российская военная операция направлена на демонстрацию того, что «с Россией надо считаться».

Источник: Reuters

«Они просто показали: с Россией надо считаться. Не надо оскорблять президента России. Не надо душить русский язык, на котором все украинцы разговаривают», — сказал Александр Лукашенко, добавив, что желание «поработить, схватить и прочее» у российского руководства отсутствует (цитата по «Интерфаксу»).

«Самое главное — это безопасность России», — рассказал белорусский президент о причинах начала военной операции, пояснив, что понимает Владимира Путина, поскольку Белоруссия, как и Россия, «находится под ударом». «Нам надо думать о том, как защититься, предупредить и не допустить этого плацдарма, откуда возможно было бы нападение», — заключил политик.

Александр Лукашенко также согласился с американским предпринимателем Джорджем Соросом, ранее высказавшимся о вероятности перехода конфликта на Украине в статус мировой войны: «Если в Украине сейчас не остановят, Сорос прав. Надо сейчас остановиться в Украине».

Ранее Лукашенко сообщил, что недостаточно осведомлен в вопросах, касающихся военной операции на Украине, подчеркнув, что считает ее затянувшейся. Официальные российские лица неоднократно заявляли о перспективах вхождения территорий Украины в состав России. В частности, зампред правительства РФ Марат Хуснуллин пообещал, что Херсонская область займет «достойное место в российской семье».

Андрей Сапожников

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