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22:01 (мск), источник: ТАСС

МО РФ: более 19 тыс. человек эвакуированы за сутки с территорий ДНР, ЛНР и Украины в РФ

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Свыше 19 тыс. человек, в том числе почти 2,5 тыс. детей, эвакуированы в Россию за сутки из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сообщил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Источник: РИА "Новости"

«Несмотря на все трудности, создаваемые киевским режимом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 19 483 человека, в том числе 2 490 детей, а всего с начала специальной военной операции [эвакуированы] уже 1 634 940 человек, из которых 265 494 — дети», — сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

Мизинцев добавил, что всего за время спецоперации границу РФ пересекли 235 440 машин, в том числе 3 595 за прошедшие сутки.

В субъектах РФ продолжают функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь по дальнейшему размещению, трудоустройству, обеспечению детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлению социальных выплат.

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