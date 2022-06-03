МО РФ: более 19 тыс. человек эвакуированы за сутки с территорий ДНР, ЛНР и Украины в РФ

«Несмотря на все трудности, создаваемые киевским режимом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 19 483 человека, в том числе 2 490 детей, а всего с начала специальной военной операции [эвакуированы] уже 1 634 940 человек, из которых 265 494 — дети», — сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.
Мизинцев добавил, что всего за время спецоперации границу РФ пересекли 235 440 машин, в том числе 3 595 за прошедшие сутки.
В субъектах РФ продолжают функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь по дальнейшему размещению, трудоустройству, обеспечению детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлению социальных выплат.