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21:57 (мск), источник: Ведомости

Реестр СМИ-иноагентов Минюста пополнился шестью именами

Министерство юстиции внесло в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, шесть человек, включая журналистов Алексея Пивоварова и Олега Кашина.

Источник: РИА "Новости"

Список СМИ-иноагентов пополнили журналисты Алексей Пивоваров, Олег Кашин, социолог Михаил Соколов, российская художница и активистка Юлия Цветкова, политолог Николай Петров и активистка Ирина Данилович.

Также Минюст пополнил реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, добавив туда предпринимателя Евгения Чичваркина.

На прошлой неделе Минюст добавил в реестр СМИ-иноагентов организацию «Апрельские тезисы», гендиректором которой значится журналистка Ирина Борухович (признана СМИ-иноагентом), все 8 учредителей также ранее были внесены министерством в реестр СМИ-иноагентов.

Реестр физлиц-иноагентов в последний раз пополнился 20 мая — туда попали экс-руководитель ЮКОСа Михаил Ходорковский и шахматист Гарри Гаспаров.

Во время загрузки произошла ошибка.
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