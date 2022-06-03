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22:14 (мск), источник: Газета.Ру

Олег Кашин прокомментировал включение в список иноагентов

Внесенный в реестр СМИ-иноагентов журналист Олег Кашин заявил, что в российских медиа он давно в «стоп-листах», а его последняя работа закончилась после начала военной операции на Украине.

Источник: РИА "Новости"

Об этом он сообщил «Коммерсанту».

«Поводов выполнять требования неконституционного закона не вижу, пометки в соцсетях ставить не буду», — сказал он.

Он также отметил, что любит свое отечество и всегда будет жалеть, что между ними «все так вышло».

Ранее министерство юстиции России внесло в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, бывшего совладельца «Евросети», предпринимателя Евгения Чичваркина и журналиста Олега Кашина. Список опубликован на сайте ведомства.

В документе указано, что предприниматель занимается политической деятельностью.

В начале апреля в России был создан реестр «физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента». Первыми в него внесли журналистов Евгения Киселева (признан в РФ иностранным агентом) и Матвея Ганапольского (признан в РФ иностранным агентом). Позднее в него вошли бывший совладелец и глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом) и бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров (признан в РФ иностранным агентом).

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