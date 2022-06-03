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23:30 (мск), источник: © РИА Новости

Швейцария разрешила реэкспортировать военные запчасти на Украину

ЖЕНЕВА, 3 июн — РИА Новости. Швейцарские власти разрешили реэкспорт на Украину странами Европы запчастей для военной техники, купленных у Швейцарии, решив, что это не нарушает нейтралитет Берна, говорится в опубликованном в пятницу заявлении федерального совета страны.

Источник: © РИА Новости

Ранее Швейцария отказывала Германии и Дании в отправке военной техники на Украину.

«Сделки допускают риск, что некоторые запчасти будут в дальнейшем отправлены на Украину. В соответствии с нынешней практикой федерального совета поставки военного снаряжения в виде запасных частей и сборочных элементов в принципе разрешены. Ведомство решило продолжить эту практику», — говорится в документе.

Западные страны еще до начала российской спецоперации начали поставлять на Украину большое количество оружия, в том числе противотанковые ракеты. В последнее время поставляется также тяжелая техника, в частности танки, гаубицы, РСЗО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что накачивание Киева оружием не меняет всех параметров российской спецоперации и ее цели будут достигнуты.

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