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3 июня, источник: Lenta.Ru

Путин заявил об экономическом кризисе из-за ошибки США

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что к текущему экономическому кризису привели ошибочные действия, включая решения США. Его слова приводит РИА Новости.

Источник: AP 2022

Путин отметил, что за неполных два года с февраля 2020 года по конец 2021 года денежная масса в США увеличилась на 5,9 триллиона долларов, а ее общий объем вырос на 38,6 процента. Он назвал этот результат «беспрецедентной работой их печатного станка». «Видимо, финансовые власти в Штатах исходили из того, что доллар — мировая валюта, и он, как и в прежние времена, рассосется по всей мировой экономике, и в Штатах это будет незаметно», — предположил российский лидер.

Глава государства добавил, что расчеты США оказались неверными. Он отметил, что министр финансов страны признал совершенную ошибку, которая привела к кризису.

«И собственно говоря, люди порядочные в Штатах, такие тоже есть, министр финансов недавно заявила, что они совершили ошибку. Так что это ошибка финансовых и экономических властей Соединенных Штатов, она никак не связана с действиями России на Украине», — подчеркнул Путин.

В том же интервью Путин назвал причину энергокризиса в Европе. По его мнению, он произошел из-за недальновидной политики властей в регионе.

Справка
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