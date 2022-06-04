CNN узнал, что Запад обсуждает планы решения кризиса на Украине без Киева

Среди прочего, представители западных стран обсудили план по решению конфликта, предложенный властями Италии в конце мая. Представители Украины не принимают прямого участия в дискуссии, несмотря на заявления западных лидеров «ничего об Украине без Украины», сообщили собеседники телеканала.
Среди властей западных стран растет обеспокоенность, что конфликт может затянуться на годы, если Москва и Киев не придут к соглашению, сообщили источники CNN. Два чиновника НАТО сказали, что в альянсе не видят большого желания вести переговоры со стороны Украины, один из них пояснил: «мы можем предложить любые планы, которые захотим, но вряд ли Киев пойдет на что-либо, что в данный момент уступит территорию».
При этом, по их словам, власти США не оказывали давления на Киев, настаивая на определенном плане и не подталкивали их к переговорам с Россией. Как подчеркнули в беседе с CNN два американских чиновника, в Вашингтоне на самом деле не поддерживают план, предложенный Римом.
Итальянский план урегулирования ситуации на Украине состоит из четырех этапов, писала газета La Repubblica. В первую очередь, Рим предложил обеспечить режим прекращения огня и начать процесс демилитаризации линии фронта под наблюдением ООН. Затем следует начать переговоры о статусе Украины, которые будут предполагать отказ от вступления страны в НАТО, но присоединение к Евросоюзу.
Третий этап заключается в двусторонних переговорах между Россией и Украиной по статусу Крыма и Донбасса, власти Италии предложили, чтобы «спорные территории» получили полную автономию с правом самостоятельного обеспечения собственной безопасности, однако суверенитетом над ними будет обладать при этом Украина. Четвертый пункт плана Италии предполагает многостороннее соглашение, в нем затронут вопросы разоружения и контроля за этим процессом, меры для укрепления доверия, писала газета. После выполнения этих фаз российские войска, по плану итальянских властей, покинут территорию Украины.
Власти Италии предложили создать международную группу, которая бы контролировала выполнение плана. Полный список ее членов пока не был определен, однако, по данным La Repubblica, в него войдут США, Китай, Германия, Франция, Турция, Канада, Польша, Израиль, Канада, Евросоюз и ООН.
В российском Совете безопасности назвали проект Рима «дешевым прожекторством», такую точку зрения озвучил заместитель председателя Дмитрий Медведев. По его мнению, предложенный вариант разрешения ситуации является «чистым потоком сознания европейских графоманов».
«Запад охватил зуд создания “мирных планов”, которые должны привести к урегулированию кризиса на Украине. И оно бы ничего, если бы речь шла о подготовке вариантов, хоть как-то учитывающих реалии», — написал Медведев. Предложение по автономии Крыма он назвал оскорблением в адрес России, а автономии Донбасса — «явным бредом». В Кремле отметили, что позиция Медведева очень важна, но следует внимательно изучить формулировки инициативы Италии.
Американская сторона поддерживает любые усилия по поиску мирного разрешения конфликта, которое бы нашло поддержку среди жителей Украины, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Запасов пшеницы осталось на 10 недель. Причины глобального продовольственного кризисаВ Европе уверены, что дефицит перекроет вывоз с территории Украины большого объема хранящегося там зерна, но эксперты отмечают, что это глобально ситуацию не исправит