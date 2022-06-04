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03:24 (мск), источник: © РИА Новости

В Херсонской области заявили, что вопрос о референдуме пока не стоит

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости. Проведение референдума в Херсонской области на повестке дня пока не стоит, сегодня первоочередная задача — вернуть регион к нормальной мирной жизни, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Источник: © РИА Новости

«Решаются вопросы выплат пенсий, социальных пособий, запуска экономики региона. О референдуме сегодня не стоит вопрос на повестке дня», — сказал Стремоусов.

По его словам, плебисцит будет проведен после возвращения области к нормальной мирной жизни.

«После полной стабилизации ситуации в регионе мы будем говорить про плебисцит, на котором жители Херсонской области выберут свое будущее», — подчеркнул Стремоусов.

Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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