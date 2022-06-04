Байден пожелал Маску улететь на Луну в ответ на критику американской экономики

«Позвольте, скажу вам вот что: пока Илон Маск говорит об этом, Ford наращивает инвестиции. Бывшая корпорация Chrysler, ныне Stellantis, также наращивает инвестиции в электромобили. Так что, знаете, всего наилучшего ему в полёте на Луну», — высказался президент США.
Такой нестандартный вывод о состоянии американской экономики американский лидер сделал после того, как ему сообщили о сокращении количества безработных в США после пандемии и росте конкуренции среди автопроизводителей электромобилей.
А Лайф ранее рассказывал, что Маск разочаровался в Демократической партии США. По словам миллиардера, ранее её представители были «партией доброты». Теперь американский бизнесмен планирует голосовать за республиканцев.