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08:17 (мск), источник: Life.ru

Байден пожелал Маску улететь на Луну в ответ на критику американской экономики

Джо Байден ответил основателю SpaceX Илону Маску, заявившему о плохом будущем экономики Соединённых Штатов. Американский лидер пожелал миллиардеру улететь на Луну, сообщает издание Insider Paper.

Источник: AP 2022

«Позвольте, скажу вам вот что: пока Илон Маск говорит об этом, Ford наращивает инвестиции. Бывшая корпорация Chrysler, ныне Stellantis, также наращивает инвестиции в электромобили. Так что, знаете, всего наилучшего ему в полёте на Луну», — высказался президент США.

Такой нестандартный вывод о состоянии американской экономики американский лидер сделал после того, как ему сообщили о сокращении количества безработных в США после пандемии и росте конкуренции среди автопроизводителей электромобилей.

А Лайф ранее рассказывал, что Маск разочаровался в Демократической партии США. По словам миллиардера, ранее её представители были «партией доброты». Теперь американский бизнесмен планирует голосовать за республиканцев.

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