Володин счел исчерпанным «арсенал средств сдерживания развития» России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что западные политики, принимая санкции против России, должны выбирать «между плохим и очень плохим сценарием для экономик и граждан» своих стран.
Володин написал, что, по мнению экспертов, потери России от запрета на экспорт нефти в Европу могут составить $22 млрд в год (такую оценку приводил, в частности, Bloomberg). Однако, по словам спикера, эти издержки будут компенсированы из-за роста цен на энергоресурсы и переориентации России на рынки стран Азии. «А возможно, и вовсе наша экономика окажется “в плюсе”, — предположил он.
По мнению Володина, Европа будет переплачивать более €250 млрд ежегодно из-за рекордно высоких цен на энергоресурсы, «это не считая дополнительных затрат на переход предприятий на новые марки нефти».
3 июня совет ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций. Он включает в себя запретит на покупку, импорт или передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в страны объединения. Эмбарго касается ввоза нефти, идущей морским путем, оно не затрагивает топливо, которое поставляется в страны Евросоюза по нефтепроводу «Дружба». Польша и Германия, куда нефть поступала по его северной части, решили отказаться от любых форм поставок, поэтому к концу года она будет поступать в ЕС только по южной (в Чехию, Словакию и Венгрию).
Брюссель предусмотрел временные исключения для стран, которые «в силу своего географического положения страдают от особой зависимости от поставок из России», а также для Болгарии и Хорватии в отношении морского импорта российской нефти и вакуумного газойля соответственно.
В прошлом году страны ЕС завезли морем сырой нефти примерно на €32,7 млрд, или 68% всего импорта нефти из России. Еще на €21,2 млрд морским путем Европа ввезла российские нефтепродукты.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва будет компенсировать выпадающие заявки восточным направлением. Он говорил, что нефтяное эмбарго «ударит по всем», а европейский рынок не единственный, хоть является премиальным. Президент Владимир Путин в свою очередь заявил, что в результате «сумбурных действий» со стороны стран ЕС их экономике наносится ущерб, при этом растет выручка российского нефтегазового сектора. Происходящее он назвал «экономическим аутодафе, самоубийством» европейских государств.