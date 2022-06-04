Эрдоган объяснил необходимость проведения военной операции в Сирии

Он добавил, что Анкара постепенно разрушила план создания у южной границы Турции зоны, подконтрольной террористам.
Ранее газета Türkiye со ссылкой на военные и дипломатические источники писала, что проведение Турцией новой трансграничной операции на севере Сирии позволит Анкаре взять под контроль 600-км участок совместной границы.
Эрдоган объявил о начале новой военной операции на сопредельной территории в ходе выступления в парламенте 1 июня.
Турция провела на севере Сирии с 2017 года три военные операции — «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира». В результате появилась буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, также турецкие войска взяли под контроль Африн и пограничные районы к востоку от реки Евфрат.