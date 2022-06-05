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02:26 (мск), источник: Газета.Ру

Яблоньский: ЕС работает над седьмым пакетом антироссийских санкций

Замглавы польского МИД Павел Яблоньский рассказал Polska Agencja Prasowa, что работа над седьмым пакетом ограничительных мер против РФ уже началась. На этот раз санкции предполагают отключение всех российских банков, в том числе и «Газпромбанка», от системы SWIFT, а также введение эмбарго на технологии. Кроме того, Евросоюз будет активнее бороться с попытками обойти санкции, подчеркнул дипломат. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Reuters

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский рассказал в интервью Polska Agencja Prasowa о том, как идет работа над седьмым пакетом санкций против РФ.

«Конечно, да», — ответил он на вопрос журналиста о том, приступили ли уже представители стран Евросоюза к обсуждению ограничений.

Санкции должны быть еще жестче в контексте газа, который Россия еще может продавать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Я говорю здесь прежде всего о «Газпромбанке».

Павел Яблоньский
замглавы польского МИД

Именно «Газпромбанк», напомним, стал банком, который принимает оплату за российский газ по новой схеме — конвертируя евро в рубли.

Замминистра также заявил о необходимости ввести эмбарго на технологии, которые «все еще могут поставляться в Россию» и «использоваться в ее промышленности».

Помимо формальных санкций, необходимо конфисковать, а не просто заморозить российские активы в Европе. «Работы в этой сфере уже ведутся», — подчеркнул дипломат.

Обход санкций и позиция Будапешта

Яблоньский признал, что многие европейские компании и граждане пытаются найти пути обхода санкций, и это «остается пока большой проблемой». «Большая часть субъектов делает многое, чтобы обойти санкции, найти креативные способы их избежать. Мы видим это хотя бы в вопросах платежей за газ, когда многие фирмы и страны ЕС все же решились открыть счета в “Газпромбанке”, чтобы совершать платежи как бы формально в евро и долларах, которые, по сути, моментально конвертируются в рубли», — отметил он.

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По мнению замминистра, такие обходные схемы «подрывают доверие к Евросоюзу».

«Это то, с чем ЕС должен справиться, — мы будет серьезно обсуждать этот вопрос, в том числе на саммите Европейского совета», — добавил он.

Яблоньский прокомментировал и позицию властей Венгрии, активно выступающей против нефтяного эмбарго и санкций против ряда россиян, в том числе против патриарха Московского и всея Руси Кирилла: «В окончательном виде санкции никогда не бывают такими, какими они предполагаются в начале, но лучше выполнить 90% намеченного, чем ничего».

«Мы оказываем очень сильное дипломатическое и политическое давление на Венгрию, а также обращаемся к общественности напрямую», — заключил дипломат.

Шестой пакет

Накануне ЕС объявил о принятии шестого пакета санкций против России. Он вступил в силу уже в пятницу, но нефтяное эмбарго отложено на полгода. В частичном эмбарго предусмотрены временные исключения для Венгрии, Словакии, Болгарии и Хорватии. Из эмбарго исключили поставки нефти по трубопроводу «Дружба», предоставив ряд льгот по морским поставкам для отдельных стран и отказавшись от запрета на перевозки нефти из России танкерами под флагами стран ЕС.

Кроме того, рестрикции вводят запрет на консалтинговые, аудиторские и пиар-услуги, а также ограничивают доступ к облачным сервисам. ЕС также намерен запретить экспорт в РФ около 80 химических компонентов, которые могут быть использованы для создания химического оружия. Также санкции предполагают отключение от SWIFT еще нескольких банков и приостановку вещания телеканалов «Россия-24», «РТР-Планета», «ТВ-Центр» на территории Евросоюза.

По мнению Яблоньского, принятый шестой пакет мер недостаточен, но сможет отрезать Владимиру Путину возможность финансировать военные действия. «Всегда есть какие-то компромиссы, но мы колоссально продвинулись вперед — я думаю, что это один из величайших успехов польской дипломатии за последние годы».

«Нужно лишить Путина способности к маневру. Конечно, нужно увеличить и возможности для маневра Украины — то есть продолжать поставки техники», — добавил дипломат.

Одной из важнейших частей нового пакета является нефтяное эмбарго. «Это то, что предложила Польша сразу после начала войны, и тогда многие заявляли, что это абсолютно бесперспективно, что это невозможно», — отметил он. «Нам удалось сформировать сильную коалицию в пользу эмбарго, что, конечно, потребовало долгой и упорной работы — в первую очередь, премьер-министра, но также и всей польской дипломатии. Я думаю, что это исторический шаг», — заключил замглавы МИД.

Тем не менее, у президента России «все еще есть ресурсы», и он «все еще может тратить деньги на армию».

Все рестрикции ЕС

Первый пакет ограничений был принят еще до начала спецоперации — 22 февраля. Санкции ввели против 351 депутата Госдумы, которые проголосовали за признание независимости двух самопровозглашенных республик в Донбассе. Евросоюз также запретил вести европейским компаниям бизнес с ЛНР и ДНР и принял решение ввести санкции против госдолга России, ограничив доступ к капиталу и финансовым рынкам сообщества.

В дальнейшем санкционный пакет был дополнен запретом на новые поставки, техобслуживание и страхование самолетов и предписанием вернуть сданные в лизинг самолеты. Также ЕС заморозил активы ЦБ, запретил поставки в Россию предметов роскоши, премиальных духов, алкоголя, бытовой техники и одежды (стоимостью более €300 за единицу), импорт из России угля и других твердых ископаемых видов топлива, участие компаний из РФ в госзакупках в ЕС, а также сделки с рядом ключевых российских банков.

В санкционный список внесены более ста россиян, в том числе премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев и зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

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