Захарова заявила, что немецких чиновников прослушивает Америка, а не Россия

Дипломат напомнила, что немецкий министр назвала риск прослушки реальным, например, в правительственном квартале Берлина, и предупредила о возможной утечке данных.
«Фезер забыла добавить, что германских чиновников всегда прослушивали и прослушивают американцы», — написала Захарова в Telegram.
В прошлом году немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Агентство национальной безопасности США с помощью Дании следило за некоторыми европейскими политиками в период с 2012 по 2014 год. В частности, речь идет об уже бывшем канцлере Германии Ангеле Меркель и президенте ФРГ Франке-Вальтере Штайнмайере, который в то время занимал пост министра иностранных дел.
Тогда официальный представитель МИД России назвала вскрывшиеся данные о слежке только вершиной айсберга и отметила, что на деле ситуация «страшнее».