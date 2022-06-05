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16:35 (мск), источник: © РИА Новости

Захарова заявила, что немецких чиновников прослушивает Америка, а не Россия

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МВД Германии Нэнси Фезер об угрозе прослушивания Москвой немецких чиновников.

Источник: © РИА Новости

Дипломат напомнила, что немецкий министр назвала риск прослушки реальным, например, в правительственном квартале Берлина, и предупредила о возможной утечке данных.

«Фезер забыла добавить, что германских чиновников всегда прослушивали и прослушивают американцы», — написала Захарова в Telegram.

В прошлом году немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Агентство национальной безопасности США с помощью Дании следило за некоторыми европейскими политиками в период с 2012 по 2014 год. В частности, речь идет об уже бывшем канцлере Германии Ангеле Меркель и президенте ФРГ Франке-Вальтере Штайнмайере, который в то время занимал пост министра иностранных дел.

Тогда официальный представитель МИД России назвала вскрывшиеся данные о слежке только вершиной айсберга и отметила, что на деле ситуация «страшнее».

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