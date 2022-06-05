Эрдоган заявил о «панике» в Европе на фоне украинского кризиса

«В то время как наша страна уже 11-й год успешно справляется с нелегальной миграцией из Сирии, мы наблюдаем поучительный пример паники в Европе в результате украинско-российского кризиса. Мы молимся о том, чтобы мир как можно скорее вышел из переживаемого им критического периода и продолжил свой путь», — сказал он.
Ранее Реджеп Тайип Эрдоган подчеркивал, что пока не будут выполнены требования Анкары, ее позиция по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО останется неизменной.
Президент отметил, что на фоне украинского кризиса и невозможности разрешить ситуацию посредством ООН некоторые западные страны стали соглашаться с его позицией о том, что «мир больше пяти» стран Организации и необходима ее масштабная реформа.