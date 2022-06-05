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17:16 (мск), источник: Газета.Ру

Эрдоган заявил о «панике» в Европе на фоне украинского кризиса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на съезде «Партии справедливости и развития», что в Европе крайне обеспокоены российско-украинским кризисом, передает газета Yeni Şafak.

Источник: AP 2022

«В то время как наша страна уже 11-й год успешно справляется с нелегальной миграцией из Сирии, мы наблюдаем поучительный пример паники в Европе в результате украинско-российского кризиса. Мы молимся о том, чтобы мир как можно скорее вышел из переживаемого им критического периода и продолжил свой путь», — сказал он.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган подчеркивал, что пока не будут выполнены требования Анкары, ее позиция по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО останется неизменной.

Президент отметил, что на фоне украинского кризиса и невозможности разрешить ситуацию посредством ООН некоторые западные страны стали соглашаться с его позицией о том, что «мир больше пяти» стран Организации и необходима ее масштабная реформа.

Николай Абрамов

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