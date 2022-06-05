18:29 (мск), источник: Коммерсантъ
Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета Лаврова
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Президент Сербии Александр Вучич лично заниматься логистикой визита глава МИД РФ, заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич.
Ситуация в связи с визитом Сергея Лаврова исключительно сложная. Невероятно, что ситуация в Европе и мире сейчас такова, что президент одной страны должен заниматься такими вещами, как логистика прибытия министра иностранных дел другой страны, от чего зависит, прибудет ли он или нет.
Как отмечают «Вечерње новости», «в связи с новой обстановкой» Александр Вучич встретится с послом России Александром Боцан-Харченко 6 июня в 10:00 в Доме президента.
3 июня представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что господин Лавров посетит Сербию для переговоров с Александром Вучичем. По ее словам, темой обсуждения должны стать актуальные международные проблемы. 2 июня Вучич сказал, что «ситуация вокруг приезда Лаврова усложняется во всех смыслах». Он отметил, что пока не готов распространять детали, однако вопрос в том, как именно глава российского МИДа доберется до Сербии.