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18:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета Лаврова

Намеченный на 6—7 июня визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сербию «оказался под большим вопросом, но в этом нет никакой вины официального Белграда», пишет сербская газета «Вечерње новости». Дело в том, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы российского МИДа. Официального подтверждения этой информации ни от одной из сторон пока не поступало.

Источник: РИА "Новости"

Президент Сербии Александр Вучич лично заниматься логистикой визита глава МИД РФ, заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

Ситуация в связи с визитом Сергея Лаврова исключительно сложная. Невероятно, что ситуация в Европе и мире сейчас такова, что президент одной страны должен заниматься такими вещами, как логистика прибытия министра иностранных дел другой страны, от чего зависит, прибудет ли он или нет.

сказала глава сербского правительства в эфире TV Pink

Как отмечают «Вечерње новости», «в связи с новой обстановкой» Александр Вучич встретится с послом России Александром Боцан-Харченко 6 июня в 10:00 в Доме президента.

3 июня представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что господин Лавров посетит Сербию для переговоров с Александром Вучичем. По ее словам, темой обсуждения должны стать актуальные международные проблемы. 2 июня Вучич сказал, что «ситуация вокруг приезда Лаврова усложняется во всех смыслах». Он отметил, что пока не готов распространять детали, однако вопрос в том, как именно глава российского МИДа доберется до Сербии.

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