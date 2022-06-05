Exit poll: поправки в Конституцию Казахстана поддержали 74,8% избирателей

Так, по информации института «Общественное мнение», за внесение изменений в основной закон проголосовали 74,8 процента избирателей. В то же время, по оценке института «Социс-А», эта цифра составляет 76,4 процента, а по данным института демократии — 79,4 процента.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что произошедшая в январе 2022 году попытка государственного переворота подтвердила необходимость скорейшей политической модернизации страны, после чего поправки в основной закон были вынесены на референдум.
Они призваны закрепить окончательный переход от «суперпрезидентской» формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. С этой целью поправки снижают излишнюю концентрацию президентских полномочий. Так, сокращается участие главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничивается его влияние на местные представительные и исполнительные органы.
Кроме того, вводится запрет на членство президента в политических партиях на период нахождения у власти. Аналогичные требования будут распространяться на председателей и членов ЦИК, счетного комитета, глав регионов и их заместителей. Поправки также устанавливают запрет для близких родственников президента на занятие руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах.
Некоторые поправки направлены на соблюдение прав и свобод граждан, в том числе на создание конституционного суда, закрепление на конституционном уровне статуса омбудсмена и безоговорочный запрет смертной казни. Кроме того, из обновленной Конституции уберут упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента страны.